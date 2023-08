PH Graubünden: Rekord an Anmeldungen für Studiengang

Auch in anderen Kantonen wie Luzern und Zürich ist der Studiengang hoch im Kurs.

Hohe Anmeldezahlen

«Die aktuellen Anmeldezahlen sprechen für einen Rekordwert », wie die Pädagogische Hochschule Graubünden mitteilt. Bis zum Anmeldeschluss Ende Juni gingen 245 Anmeldungen ein – dies entspricht 35 Prozent mehr als noch im Vorjahr . Davon absolviert der grösste Teil die Ausbildung für die Primarstufe. Die Entwicklung wird positiv gewertet: «Es ist sehr erfreulich und zeigt, dass sowohl das Studium als auch der Beruf Lehrperson attraktiv ist», so Gian-Paolo Curcio, Rektor der PH Graubünden.

Finanzielle Herausforderung

Doch warum ist das Interesse für den Lehrerberuf auf einmal so gross? Dies ist laut Curcio unter anderem auf die Weiterentwicklung und Ergänzung der Studiengänge zurückzuführen. Trotzdem wurde nicht mit so vielen Anmeldungen gerechnet. Laut « Radiotelevisiun Svizra Rumantscha » (RTR) führt der Ansturm zu einem unerwarteten Defizit. Es wurden nämlich 60 Studierenden weniger budgetiert.

Die Zunahme der Studierenden drückt auf die Finanzen: «Mehr Studierende heisst mehr Gruppen, mehr Personal und Infrastruktur», sagt der Rektor gegenüber RTR. Pro Studentin oder Student wird von etwa 30’000 Franken ausgegangen. Die PH versucht, mit dem Kanton und der Verwaltung Lösungen zu finden. Erste Sparmassnahmen wurden bereits ergriffen. So wurden etwa Projekte und Weiterbildungen der Mitarbeitenden für dieses Jahr abgesagt.

Rekrutierung gestaltete sich schwierig

Der Rektor betont jedoch: «Die Anmeldezahlen sind in der Regel höher als die effektiven Studierendenzahlen zu Beginn des ersten Studienjahres.» Dies ist auf Nichterfüllung von Zulassungsbedingungen oder Mehrfachanmeldungen an verschiedenen Hochschulen zurückzuführen.

Im Kanton Graubünden soll es aktuell keinen Lehrpersonenmangel geben. Nur drei Stellen für Lehrpersonen sind derzeit unbesetzt, wie die « Südostschweiz » berichtet (Bezahlartikel). Folgend kann nicht von einem Mangel gesprochen werden. In vergangenen Jahren sei die Rekrutierung schwierig gewesen aufgrund der Mehrsprachigkeit sowie der Weitläufigkeit des Kantons. In diesem Jahr sprechen die Anmeldezahlen für eine bessere Entwicklung.

Studiengang boomt schweizweit

Nicht nur im Kanton Graubünden ist die Ausbildung zum Lehrerberuf beliebt. Bei der PH Luzern waren noch nie so viele Studierende eingeschrieben wie dieses Jahr. Auch dort wird der Anstieg durch die Attraktivität des Berufs und das breite Angebot begründet. Am meisten gefragt ist, wie in Graubünden, die Ausbildung für die Primarstufe.