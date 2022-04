Auseinandersetzungen in Israel: «Eine Eskalation und eine dritte Intifada sind nicht auszuschliessen»

Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften wurden am Karfreitag in Jerusalem rund 150 Menschen verletzt. Nahost-Experte Reinhard Schulze ordnet ein.

Am Karfreitag kam es auf dem Tempelberg bei der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften. Rund 150 Personen wurden nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond verletzt. Der Auseinandersetzung auf dem Tempelberg gingen in den vergangenen Wochen mehrere Terroranschläge voraus: Am 7. April starben bei einem Anschlag im Zentrum von Tel Aviv mindestens zwei Menschen.

Darum gehts Am Freitag kam es in Jerusalem zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften.

Rund 150 Personen wurden verletzt.

In den vergangenen Wochen zuvor kam es zu mehreren Anschlägen.

«Wie befürchtet wachsen die Spannungen», sagt Nahost-Experte Reinhard Schulze.

Die Lage in Israel hat sich in den vergangenen Tagen zugespitzt: Am Freitagmorgen eskalierte ein Zusammenstoss zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften auf dem Tempelberg bei der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem und gipfelte in einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Laut des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden rund 150 Palästinenser verletzt, nachdem israelische Sicherheitskräfte Tränengas einsetzten, wie die «Jerusalem Post» berichtete. Nach Angaben der Polizei hätten einige Randalierer Steine geworfen und Feuerwerkskörper abgefeuert.

Der Auseinandersetzung auf dem Tempelberg gingen in den vergangenen Wochen mehrere Terroranschläge voraus: Am 7. April starben bei einem Anschlag im Zentrum von Tel Aviv mindestens zwei Menschen. Angreifer war ein palästinensischer Einzeltäter. Zuvor wurden bei einer Anschlagsserie innerhalb weniger Tage elf Menschen getötet. Bei zwei der drei Attentate waren die Angreifer israelische Araber mit Verbindungen zum IS.

Nahost-Experte Reinhard Schulze ordnet die momentane Lage in Israel ein und erklärt, wieso der Konflikt gerade jetzt wieder in den Fokus gerät.

Herr Schulze, was sind die Hintergründe der jetzigen Auseinandersetzungen in Israel?

Es kommen drei Faktoren zusammen: Erstens die verschärften Sicherheitsmassnahmen der israelischen Polizei und Armee wegen der vier Terroranschläge der vergangenen Wochen in Israel. Zweitens die damit verbundenen Razzien der israelischen Armee im Norden der Westbank, bei denen Hunderte von Palästinensern inhaftiert und 20 Palästinenser getötet wurden. Und drittens der Aufruf von Hozrim LaHar, eine der radikalsten jüdischen Tempelberg-Gruppen, die entgegen dem polizeilichen Verbot appellierten, ein Osteropfer auf den Tempelberg zu bringen.

Wieso kommt es gerade jetzt zu diesem Konflikt?

Die Spannungen wachsen in Jerusalem und der Westbank aufgrund politisch-religiöser Mobilisation, da die jüdischen, muslimischen und christlichen Feste – Pessach, Ramadan, Karfreitag und Ostern – auf das gleiche Datum zusammenfallen. Das bewirkt eine starke religiöse Mobilisation, Kristallisationspunkte sind dabei Jerusalem und der Tempelberg.

Inwiefern erinnern die jetzigen Ereignisse an die Auseinandersetzung im vergangenen Mai 2021 in Sheikh Jarrah (siehe Box)?

Auch im Mai 2021 standen die Auseinandersetzungen um den Tempelberg im Mittelpunkt, jedoch ging es damals vor allem auch darum, die drohende Zwangsräumung in Ostjerusalem zu verhindern.

Die Auseinandersetzung im Mai 2021 Zuletzt kam es in Israel im Mai 2021 zu einer Eskalation: Während rund zwei Wochen kam es zu militärischen Auseinandersetzungen und Angriffen zwischen israelischen Streitkräften und bewaffneten palästinensische Gruppen. Laut der Vereinten Nationen wurden rund 260 Palästinenser und Palästinerinnen getötet, darunter mindestens 129 Zivilisten.

Wieso kam es in den vergangenen Wochen in Israel vermehrt zu Attentaten?

Zum einen verüben sogenannte einsame Wölfe diese Mordtaten als Ausdruck einer tiefsitzenden radikalen Vergeltungsreligiosität. Zum anderen scheint es auch eine Verabredung von einzelnen Personen oder Kleinstgruppen mit ultranationalistischen Gesinnungen zu geben, Terrortaten gegen die Zivilbevölkerung auszuüben. Ausserdem gibt es Anzeichen, dass bei einem der Anschläge auch palästinensische Bünde wie Hamas involviert waren.

Erst kürzlich bezeichnete Amnesty International Israel als Apartheidstaat – was wurde dadurch in Israel ausgelöst?

Es hat in Israel die innenpolitische Sensibilität bezüglich der ungelösten Palästinafrage geschärft. In der Öffentlichkeit wird zunehmend die Forderung nach einer konstruktiven Palästina-Politik erhoben, die auch die wirtschaftliche und rechtliche Situation der Palästinenser in den Blick nimmt. Zum anderen aber radikalisieren sich sowohl auf israelischer wie auf palästinensischer Seite rechtsradikale Ultranationalisten, die sich gegenseitig als prinzipielle Gegner sehen und die jegliche konstruktive Politik ablehnen.

Wie wird es nun weitergehen: Droht die komplette Eskalation?

Im Mai 2021 führte der Konflikt zu einem elftägigen Krieg zwischen der israelischen Armee und den Kampfgruppen von Hamas. Auch heute ist eine solche Eskalation nicht auszuschliessen: Manche befürchten in Israel und Palästina den Ausbruch einer dritten Intifada – einem Aufstand gegen die israelische Besatzung – mit unabsehbaren Folgen.