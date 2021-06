Tipps gegen Besenreiser - Eine Expertin verrät, wie du Äderchen an den Beinen loswirst

Worin unterscheiden sich Besenreiser, Krampfadern und Co.?

Bei Besenreisern handelt es sich um feine, oberflächlich in der Haut liegende, rot-bläulich-violette Venen an den Beinen, die auch schon bei jungen Menschen auftreten und vor allem aus kosmetischen Gründen stören können. Krampfadern sind dickere, krankhaft erweiterte Venen an den Beinen, die meist erst im Erwachsenenalter entstehen.