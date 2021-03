«Die perfekte Pflege für fettige Haut», «nie wieder spannende Haut am Morgen», «Schluss mit nerviger Mischhaut» – Social Media, Werbung und der Blick ins Regal voller Tiegel lassen vermuten, dass die Lösung für jedes Hautproblem da draussen längst gefunden ist. Wenn man jetzt nur wüsste, in welche Kategorie die eigene Haut fällt… Sicher, da ist ab und an mal ein Pickel, dann juckt es etwas am Morgen und am Abend ist der Bereich um die Nase herum fettig. Aber was heisst das nun genau? Wir haben mit Dermatologin Dr. med. Daniela Kleeman von die-haut.ch gesprochen und erfahren, wie wir den eigenen Hauttyp erkennen.