In der Schweiz herrscht nach der Ankündigung des Bundesrats, die Corona-Massnahmen schweizweit verschärfen zu wollen, viel Uneinigkeit: Die Kantone fühlen sich übergangen und wehren sich teils mit sehr klaren Worten gegen das vom Bund geplante Vorgehen. Inwieweit der Bundesrat auf die Forderungen der Kantone eingehen und welche Massnahmen er trotzdem verhängen wird, entscheidet er am Freitag.

Auch in Deutschland wird darüber diskutiert, welche Massnahmen für die zwei Wochen bis Weihnachten nötig sind. In einer Rede mahnte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch: «Es sind jetzt noch genau 14 Tage bis Weihnachten. So hart das ist, und ich weiss, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände und Waffelbäckereien aufgebaut werden: Es verträgt sich nicht mit unserer Vereinbarung.»