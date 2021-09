Eine Gynäkologin verrät, welche Unterwäsche ungesund ist

Unterhosen kommen jeden Tag zum Einsatz und doch gibt es ein paar Unsicherheiten, was das kleine Stück Stoff anbelangt: Sind Tangas wirklich so schlecht für die Intimzone von Frauen? Und ist nur Unterwäsche aus Baumwolle eine Investition wert? Wir haben uns mit Gynäkologin Dr. Lydia Charalampidou von der Ladies Permanence in Zürich-Stadelhofen unterhalten.