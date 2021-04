Regierungsratswahlen : Eine Frauenmehrheit regiert neu den Kanton Solothurn

In Solothurn fand am Sonntag der zweite Wahlgang der Regierungsratswahlen statt. Nach der Auszählung ist klar: Drei von fünf Sitzen sind in Frauenhand. Und: Die FDP luchst der CVP einen Sitz ab.