Italien: Elly Schlein wird Parteichefin der Demokratischen Partei

Elly Schlein ist zur Chefin der Demokratischen Partei in Italien gewählt worden. Sie ist die erste Frau in dieser Position.

Eine in der Schweiz geborene Frau wurde an die Spitze der italienischen Demokratischen Partei gewählt.

Die 37-jährige Elly Schlein ist zur ersten Frau an der Spitze der oppositionellen Demokratischen Partei in Italien gewählt worden. Sie gewann am Sonntag überraschend gegen den beliebten Gouverneur der Region Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Schlein bekam 54 Prozent der Stimmen, Bonaccini 46. Zu ihrem Sieg hat vermutlich beigetragen, dass sich Frauen und junge Leute unter den Parteimitgliedern hinter sie stellten.

Im Wahlkampfteam von Barack Obama

Schlein kündigte an, dass ihre Partei «ein grosses Problem» für die rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sein werde. Die neue Parteichefin kritisierte die migrationsfeindliche Politik Melonis. Die Dutzenden Todesfälle bei der schweren Havarie vor der Südküste Italiens am Sonntag führte sie auf ein Dekret zurück, das sich gegen Rettungseinsätze im Meer stelle. Schlein forderte ein System, das Migranten einen Antrag auf Einreise in alle Länder in Europa erlaube.