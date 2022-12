Entführtes Baby: So sehen die Sicherheitsmassnahmen in den Schweizer Spitälern aus

1 / 5 In der Frauenklinik des Stadtspitals Zürich ist das Kind stets in der Obhut der Mutter: «Ist dies ausnahmsweise nicht der Fall, liegt das Kind in einem abgeschlossenen Raum, welcher nur mit Badge zu öffnen ist», sagt Triemli-Sprecher Florin Häusler. 20min/Taddeo Cerletti Im Universitätsspital Zürich sind die Gebärabteilung und die Neonatologie aus Hygiene- und Privatsphäregründen nur mit einem Badge zugänglich. 20min/Marco Zangger Die Wochenbettabteilung ist laut einer Sprecherin während der normalen Besuchszeiten hingegen frei zugänglich. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Nach der Entführung eines Neugeborenen hat das Kantonsspital Luzern Sofortmassnahmen ergriffen und die Präsenz des Sicherheitspersonals erhöht.

20 Minuten hat bei mehreren Spitälern in der Schweiz nachgefragt, wie die Sicherheitsmassnahmen bei ihnen aussehen.

Eine Frau gab sich am Montag in der Frauenklinik des Kantonsspitals Luzern (LUKS) gegenüber den Eltern als Pflegefachfrau aus und entführte ein Neugeborenes. Das LUKS hat in der Zwischenzeit reagiert und Sofortmassnahmen ergriffen: «Dazu gehört eine erhöhte Präsenz von Sicherheitspersonal», sagt Sprecher Linus Estermann auf Anfrage.

Wie das Sicherheitskonzept nach dieser akuten Phase aussehen werde, sei Gegenstand der Abklärungen. «Aus sicherheitstaktischen Überlegungen und aufgrund des laufenden Verfahrens können wir hierzu aktuell keine Stellung nehmen», so Estermann.

20 Minuten hat bei mehreren Spitälern in der Schweiz nachgefragt, wie die Sicherheitsmassnahmen bei ihnen aussehen. In der Frauenklinik des Stadtspitals Zürich ist das Kind stets in der Obhut der Mutter (24-Stunden-Rooming-in): «Ist dies ausnahmsweise nicht der Fall, liegt das Kind in einem abgeschlossenen Raum, welcher nur mit Badge zu öffnen ist», sagt Triemli-Sprecher Florin Häusler.

24-Rooming-in und Zugang nur mit Badge

Alle Mitarbeitenden seien mit einem gut sichtbaren Badge erkennbar. «In jedem Patientenzimmer ist eine Informationstafel vorhanden, auf welcher sichtbar ist, welche Pflegefachpersonen aktuell für sie zuständig sind», so Häusler. Das Pflegeteam sei zudem ein stabiles Team mit wenig Fluktuation sowie ohne Temporärpersonal auf der Mutter-Kind-Station. «Fremde Pflegende würden somit umgehend auffallen», sagt Häusler.

Auch im Kantonsspital Aarau gibt es das 24-Stunden-Rooming-in. Dabei werden laut einem Sprecher Mutter und Kind, wenn immer möglich, nie getrennt. Alle Untersuchungen am Neugeborenen erfolgten möglichst immer bei der Mutter, im Zimmer oder auch wenn ausserhalb des Zimmers, immer im Beisein der Mutter oder des Vaters. Der Eintritt zur Neugeborenenabteilung des KSA Kinderspitals sei zudem nur mit einem Badge möglich.

In der Maternité des Spitals Zollikerberg ist der Raum mit den Babybetten für Aussenstehende nicht zugänglich und wird überwacht, wie Sprecherin Daniela Thrier sagt. Während der Nacht werden zudem sämtliche Eingänge geschlossen.

«Eine Geburtsstation ist kein Hochsicherheitstrakt»

Im Universitätsspital Zürich sind die Gebärabteilung und die Neonatologie aus Hygiene- und Privatsphäregründen nur mit einem Badge zugänglich. Laut Sprecherin Manuela Britschgi müssen sich die Eltern und Besuchenden entsprechend anmelden.

Die Wochenbettabteilung sei während der normalen Besuchszeiten hingegen frei zugänglich. Ausserhalb der Besuchszeiten sei der Zutritt nur mit einem Badge möglich. Zudem patrouilliere der Sicherheitsdienst regelmässig.

Auch im Kantonsspital St. Gallen sind die Zimmer der Wöchnerinnen auf den Wochenbettstationen grundsätzlich offen, um Besuche zu ermöglichen. «Eine Geburtsstation ist kein Hochsicherheitstrakt», sagt Sprecher Philipp Lutz.

Alle angefragten Spitäler gaben an, dass es bei ihnen bisher noch nie zu einem Entführungsfall gekommen sei.

Frau gab sich als Pflegefachkraft aus

Die mutmassliche Entführerin wurde am Montag an ihrem Wohnort in der Zentralschweiz festgenommen. Das Kind befand sich bei der Frau und wurde von der Polizei zu den Eltern ins Spital zurückgebracht. Laut der Staatsanwaltschaft Luzern wurde in der Zwischenzeit Untersuchungshaft für die Frau beantragt.

Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei der Verdächtigen um die 20-jährige D.* Laut einer Angehörigen hat D. Anfang Jahr eine Fehlgeburt gehabt: «Sie hat sehr darunter gelitten und sich nichts sehnlicher als ein eigenes Baby gewünscht.»

Dass sie nun ein fremdes Kind entführe, sei ein grosser Schock und in keinster Weise zu entschuldigen: «Das ist das Schlimmste, was sie machen konnte. Der ganzen Familie tut es leid, was die Eltern des Babys durchmachen mussten», so die Angehörige.

*Name der Redaktion bekannt