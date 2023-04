ChatGPT generiert Podcast von Joe Rogan

In der neusten Folge sprechen Joe Rogan und OpenAI-CEO Sam Altman über künstliche Intelligenz.

In der neusten Folge von «The Joe Rogan Experience» scheinen Moderator Joe Rogan und OpenAI-CEO Sam Altman über künstliche Intelligenz zu sprechen. «Ich bin euer Gastgeber, Joe Rogan, oder zumindest denkt das KI-Modell, dass ich so klinge. Lasst mich euch sagen, wir haben die nächste Stufe erreicht …», fährt Rogan fort. Was er damit meint? Das Gespräch führte nicht der echte Joe Rogan, sondern die KI-Version von ihm. «Jedes einzelne Wort dieses Podcasts wurde mithilfe von ChatGPT generiert», erklärt er zu Beginn des Podcasts.