BMW 320i Cabriolet

Eine gelassene Zeitmaschine für Sonnenanbeter

Nein, wie ein Oldtimer wirkt ein BMW 320i Cabriolet der Baureihe E30 nicht, noch nicht einmal wie ein Youngtimer. Dass der Wagen über 30 Jahre alt ist, kann man kaum glauben.

Einen Überrollbügel gibt es keinen, dafür sitzt die Frontscheibe in einem festen Rahmen.

Die frühen Exemplare wurden noch ohne hintere Kopfstützen ausgeliefert, das Heck änderte sich beim Facelift in den 1990er-Jahren.

Eine Fahrt im BMW 320i Cabriolet von 1988 wirkt wie eine Zeitreise, vor allem dann, wenn man eines seiner Mixtapes aus den späten 1980er-Jahren in den Schacht des Kassettengeräts schiebt.

Damals sang Tracy Chapman «Talking ‘Bout a Revolution» und ein bisschen nach Revolution sah es 1985 schon aus, als BMW das E30-Cabriolet vorstellte. Schliesslich war das Angebot an Voll-Cabriolets damals ziemlich übersichtlich. Neben dem Alfa Romeo Spider, dem Saab 900, dem Mercedes-Benz SL (R107) und dem Porsche Carrera gab es kaum Volumenmodelle, wenn man einmal von den Bügelcabrios wie VW Golf oder Fiat (Bertone) Ritmo sowie offenen Amerikanern absah. Umso grösser war die Überraschung, als auf der IAA ein offener BMW 325i stand.

Perfekt

«Perfect» war der Hit von «Fairground Attraction», der es Ende der 1980er-Jahre bis auf die obersten Ränge der Charts schaffte, und (fast) perfekt war auch das BMW-3er-Cabriolet. Es verwand sich kaum, das Dach liess sich auch ohne motorische Unterstützung schnell öffnen, selbst am Platz im Innern mangelte es nicht. Der 3er war als Cabriolet alltags- und ganzjahresfähig. Nur billig war er nicht, über 40’000 Franken passten nicht in jedes Budget.

Im Windschatten

«Better Be Home Soon» lassen Crowded House aus den Lautsprechern des 320i Cabriolets erklingen – und tatsächlich, BMW wartete nicht allzu lange, um dem 325i Cabriolet eine etwas gemütlichere Schwester nachzusenden. Im Herbst 1987 war es bereits so weit. Die Autozeitschriften kümmerten sich allerdings kaum um den Neuankömmling, warum auch. Im Prinzip handelte es sich einfach um ein 325i Cabriolet mit etwas weniger Hubraum und Leistung, also a priori weniger interessant.