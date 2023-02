Vor 16 Jahren verschwunden: Eine Gesichtsanalyse zeigt, ob es sich bei Julia um vermisste Maddie handelt

In einzelnen Posts versucht sie zu beweisen, dass es sich bei Maddie und ihr um ein und dieselbe Person handelt.

Eine junge Polin hat auf Instagram Fotos gepostet, die beweisen sollen, dass sie das vor 16 Jahren in Portugal verschwundene Mädchen Maddie McCann ist.

Eine junge Frau aus Polen behauptet auf Instagram , sie sei das vor 16 Jahren in Portugal verschwundene Mädchen Maddie McCann. In einzelnen Posts versucht Julia Faustyna zu beweisen, dass es sich bei Maddie und ihr um ein und dieselbe Person handelt. Die Verhaltensanalystin Patricia Staniek hat gemeinsam mit dem forensischen Berater Shariq Reza die Bilder untersucht.

Zudem sei Julias Nase auf den Bildern schmaler als jene von Maddie. Ebenso sei die Nasenform beider Mädchen unterschiedlich. «Julias linkes Nasenloch wirkt verkleinert, während diese Verengung bei Maddie nicht erkennbar ist», so Staniek. Im Mundbereich erscheine Maddies Oberlippe schmaler als jene von Julia.

Eltern von Maddie haben sich noch nicht dazu geäussert

In Deutschland sind die Behörden davon überzeugt, dass das Mädchen von dem heute 46-jährigen pädophilen Intensivtäter Christian Brückner in Portugal getötet wurde. Der Mann wurde letztes Jahr unter anderem wegen mehrerer Sexualstraftaten, die er zwischen dem 28. Dezember 2000 und dem 11. Juni 2017 in Portugal begangen haben soll, von der Staatsanwaltschaft Braunschweig angeklagt.