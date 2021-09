Formel 1 - Sebastian Vettel bleibt auch 2022 bei Aston Martin

Kein Rücktritt : «Eine grosse Chance für uns» – Vettel bleibt auch 2022 bei Aston Martin

Nach Rücktrittsgerüchten von Sebastian Vettel bestätigt Aston Martin, dass der viermalige Weltmeister auch nächste Saison für den britischen Rennstall fahren wird.

Der viermalige Weltmeister glaubt an das wachsende Team.

Sebastian Vettel wird auch nächste Saison für Aston Martin fahren. Der 34-jährige Deutsche ist vom britischen Formel-1 Team überzeugt. Der britische Rennstall bestätigte am Donnerstag die Weiterbeschäftigung des viermaligen Weltmeisters sowie seines kanadischen Teamkollegen Lance Stroll für 2022. «Ich glaube an die Stärke unseres neuen, wachsenden Teams», wurde der 34 Jahre alte Hesse in einer Mitteilung zitiert. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Vettel könnte wegen der sportlichen Probleme bei Aston Martin und seines Engagements für den Schutz von Klima und Umwelt der Formel 1 den Rücken kehren.