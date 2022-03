Basler Fasnacht 2022 - Eine grosse «Druggedee» am Fasnachtsmontag

«Morgestraich ­ vorwärts, marsch!», hiess es um Punkt vier Uhr am Montagmorgen wieder in der Basler Innenstadt. Nach zwei Jahren Pandemiepause ist die Basler Fasnacht zurück. Mit dem Marschbefehl der Tambourmajoren erloschen in der Innenstadt auch wieder alle Lichter. Fast alle. 20-Minuten-News-Scouts haben mehrere Lichtsünder festgestellt. So blieb das Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts in der Freien Strasse hell erleuchtet. Offenbar kein Einzelfall. Berichten zufolge, hatten mehrere Filialen grösserer Ketten das Lichterlösch-Gebot missachtet. Vereinzelt brannte auch in Büros noch Licht. So etwa am Rümelinsplatz und in der Freien Strasse.