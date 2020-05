Weinfelden TG

Eine halbe Million Sachschaden – doch er will es nicht gewesen sein

Das Bezirksgericht Weinfelden TG tritt am heutigen Donnerstag zum zweiten Mal zur Hauptverhandlung im Prozess um einen mutmasslichen Serienbrandstifter und Vandalen zusammen. Es ist ein reiner Indizienprozess.

Indizienprozess

Gemäss Staatsanwalt legte der Mann jeweils Feuer an Holzschuppen, Autoreifen, Hecken, Müllcontainern und dergleichen. Er soll unter anderem auch Autos in einer Tiefgarage beschädigt und einen Lift ausser Betrieb gesetzt haben.

Die Schäden blieben meist gering. Insgesamt belaufen sie sich laut Anklage auf rund 480'000 Franken. Einzig bei der letzten Brandstiftung bei einem Pferdestall in Riedt bei Erlen am Neujahrstag im Jahr 2019 wurde eine Person verletzt. Noch am gleichen Abend wurde der Mann verhaftet. Er sitzt seither in Haft.