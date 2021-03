Risikopatienten müssen warten : Eine halbe Million versprochene Impfdosen fehlen

Die Kantone müssen bei ihren Plänen über die Bücher. Denn sie haben seit Beginn der Impfkampagne vom Bund ein Viertel weniger Impfstoff erhalten, als in Aussicht gestellt wurde.

Ende Dezember starteten die ersten Kantone optimistisch in die grösste Impfkampagne der Geschichte. Doch so richtig in Fahrt gekommen ist die Aktion gegen das Coronavirus bis jetzt nicht. Denn statt der zu Beginn für Januar und Februar erwarteten insgesamt 1,6 Millionen Impfdosen konnte der Bund den Kantonen erst 1,16 Millionen Dosen liefern – es fehlen also gegen eine halbe Million, wie der «Tages-Anzeiger». Dies zeigt ein Vergleich der Ende Dezember vom Bund in Aussicht gestellten Mengen mit den bisher gelieferten der Hersteller Pfizer/Biontech und Moderna.