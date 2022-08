USA : «Eine Heldin» – Zwölfjährige ist ihrem mutmasslichen Entführer entkommen

Das Kind sei aus einem Haus geflohen, in dem die Polizei später zwei verwesende Leichen entdeckt habe, teilten die Behörden am Dienstag mit.

Ein zwölfjähriges Mädchen ist im US-Staat Alabama einem mutmasslichen Entführer entkommen. Das Kind sei aus einem Haus geflohen, in dem die Polizei später zwei verwesende Leichen entdeckt habe, teilten die Behörden am Dienstag mit. Ein 37-Jähriger sei unter Entführungsverdacht festgenommen worden. Es sei wahrscheinlich, dass mehrere Mordanklagen hinzukommen würden, erklärte Bezirksstaatsanwalt Jeremy Duerr.

Mutmassliche Entführer in der Stadt Auburn festgenommen

In der Folge nahm die Polizei Ermittlungen auf, die sie zu einem Haus in einem ländlichen Gebiet Alabamas führte, in dem der Verdächtige gelebt haben und das Mädchen gefangen gehalten worden sein soll, wie der Sheriff des Bezirks Tallapoosa County, Jimmy Abbett, mitteilte. Dort stiessen die Beamten auch auf die zwei Leichen. Im Haus hätten auch andere Personen gelebt, doch sei bei Ankunft der Polizei niemand da gewesen. Der mutmassliche Entführer sei später in der Stadt Auburn festgesetzt worden.