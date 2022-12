Kostenlos: Eine Helpline für alle, die in einem Wintertief stecken

Der Verein bietet schweizweit Kurse an, in denen man sich mit empathischem Zuhören und Konfliktlösen auseinandersetzt.

Die Weihnachtszeit – für die einen ist sie die schönste Zeit im Jahr, für andere kann sie aber auch belastend sein. Allen Menschen, welche sich in dieser Zeit besonders einsam fühlen, im Wintertief stecken oder dem bevorstehenden Familienfest mit einem unguten Gefühl begegnen, will das Team der Empathie Stadt Zürich zuhören. Als Weihnachtsgeschenk an die Gesellschaft haben sie deshalb eine Helpline ins Leben gerufen.