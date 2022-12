Die besten Büchergeschenke

Für überforderte Entscheidungsträger

«Entscheiden» (Kein & Aber) von Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler

Es ist nicht so, als hätten überforderte Entscheidungsträger keine eigene Meinung – sie tun sich bloss schwer, diese zu ergründen. Sie sind nämlich entweder für alles gleichermassen zu begeistern oder im entscheidenden Moment zu verkopft. Manchmal aber sind ihre abzuwägenden Urteile einfach auch in jenem Masse komplex, dass es einer Erweiterung der vorhandenen Skills bedarf. Das ideale Geschenk für diese Sorte Mensch? Ein Bootcamp fürs Gehirn. Oder wesentlich handlicher und kostengünstiger: «Entscheiden» von den Autoren Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler. Das Duo füllt im wöchentlich erscheinenden «Magazin» vom «Tagesanzeiger» eine eigene Rubrik und reduziert darin gängige Modelle auf eine verständlich formulierte Seite. Im selben humorvollen Stil umreisst das Buch die übergeordneten Felder «Wie ich mich verbessere», «Wie ich mich besser verstehe», «Wie ich andere besser verstehe» und «Wie ich andere besser mache».

Für frisch getrennte Zweifler

«Trennt euch!» (Diogenes) von Thomas Meyer

Zugegeben, Thomas Manns «Trennt euch!» zu verschenken, ist ein wenig übergriffig. Denn die Beziehung zweier Menschen ist quasi ein geschlossener Club, deren Entscheidungszutritt auf zwei Menschen begrenzt wurde. Denjenigen in der Beziehung. Auch wenn ihr die Partnerwahl für noch so hirnrissig einstuft und es als notwendigen Freundschaftsakt erachtet, für das Beziehungsaus zu plädieren, gilt die ungeschriebene Regel: nicht meine Beziehung, nicht meine Sache. Es sei denn, die betroffene Person wünscht sich eure ehrliche Meinung. Oder noch besser, sie hat sich bereits getrennt – aber hinterfragt nun liebeskummerbenebelt ihren Beschluss. Dann nämlich könnt ihr mit Fingerspitzengefühl 144 Seiten überspitzte Besinnungsliteratur (inklusive Liebeskummer-Playlist) überreichen, deren Klappentext jegliche Reue akut aus der Welt schafft: 1. Es passt, oder es passt nicht. 2. Meistens passt es nicht. 3. Wenn es nicht passt, wird es nie passen. 4. Wenn es nicht passt, leiden Sie. 5. Wenn Sie leiden, müssen Sie gehen. 6. Das Leben ist sehr kurz.

Für kochbegeisterte Minimalisten

«Simple» (Dorling Kindersley) von Yotam Ottolenghi

Sie lieben die Küche, hassen den Aufwand, aber wissen Bescheid: Diese Tendenzen stehen in keinem Widerspruch. Zumindest mit dem richtigen Wissen. Oder einem Buch, dessen Autor bestenfalls ein erfolgreicher Sternekoch ist, der verrät, wie man mit wenig Aufwand viel rausholt. Einem Buch wie «Simple» von Yotam Ottolenghi. Der Titel nimmt das Thema bereits vorweg. Ottolenghi bricht 140 orientalisch angehauchte Rezepte runter auf absolute Einfachheit. Jedes Rezept ist mit speziellen Symbolen versehen. Diese teilen sich auf in: «Schnell fertig», «Nicht mehr als 10 Zutaten», «Lässt sich vorbereiten», «Aus dem Vorrat», «Macht sich fast von allein» und «Einfacher als gedacht». Leitsätze, nach denen kochbegeisterte Minimalisten leben.

Für schaulustige Intellektuelle

«Wir haben es nicht gut gemacht.» (Suhrkamp) von Ingeborg Bachmann und Max Frisch

Ihre Befangenheit, ungefragt in das intime Liebesdrama von Bachmann und Frisch zu blicken, hält sie keineswegs vom Lesen ab. Zu neugierig machen die Details, zu wundervoll sind die Texte. «Wir haben es nicht gut gemacht.» ist ein 970 Gramm schweres Literaturspektakel zwischen Liebe und Leid – also die perfekte Unterhaltung für ruhige Tage unter einer warmen Kuscheldecke.

Für erfüllte Single-Frauen

«Die singuläre Frau» (Hanser) von Katja Kullmann

Um es in Katja Kullmanns Worten zu sagen: ein Buch für die singuläre Frau. Die Autorin beschreibt damit Frauen, die das Liebesglück nicht hoffnungslos suchen. Aus dem einfachen Grund, bereits ohne Begleitung ihr Glück zu leben. In heiterem Ton findet Kullmann seriöse Worte für ihre Erfahrungen als ungebundene Frau und reichert diese mit wissenschaftlichen, literarischen und popkulturellen Aspekten an.



Die Denkansätze im Buch bilden einen frischen Kontrast zum gesellschaftlich geprägten Beziehungsstreben. Wer Frauen, die sich täglich für ihr Singledasein rechtfertigen müssen, «Die singluäre Frau» schenkt, zeigt damit Verständnis für deren Entscheidung. Und das nicht freundlich bemitleidend, sondern euphorisch zelebrierend.