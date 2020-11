Die Superspreader-Hochzeit fand am 7. August im Big Moose Inn in Millinocket, Maine, statt.

Die Geschichte von der Hochzeit, die in der Stadt Millinocket im US-Bundesstaat Maine stattgefunden hat, kursiert schon länger in den Medien. Schnell wurde festgestellt, dass nach dem Anlass, der am 7. August stattgefunden hat, mehrere Hochzeitsgäste mit dem Coronavirus infiziert waren. Nun wurde aber das gesamte Ausmass des Anlasses bekannt.