Darum gehts Die Corona-Impfung rutscht in immer greifbarere Nähe.

Ein Online-Tool berechnet, wie lange es noch geht, bis sich die Schweizerinnen und Schweizer impfen lassen können.

20 Minuten hat die Berechnungen auch mit einigen prominenten Persönlichkeiten angestellt.

Sie zeigen sich hoffnungsvoll.

Mit dem Online-Tool des Startups Omni kann jede Schweizerin und jeder Schweizer berechnen, wann sie oder er frühestens oder spätestens mit einem Termin für die erste Corona-Impfung rechnen kann. Das Tool spuckt dabei zwei verschiedene Daten aus: Einerseits berechnet es, wann eine Bürgerin oder ein Bürger laut dem Impfplan des BAGs zum ersten Mal geimpft werden kann, andererseits berechnet es aber auch die Dauer bis zur Impfung gemäss dem momentanen Impftempo. Augenblicklich befinden sich die Zahlen der Impfungen pro Woche bei rund 150’000. Für den Plan des BAGs müsste diese Zahl aber auf 580’000 Impfungen pro Woche ansteigen.

Wir haben mit Politikerinnen, Politikern und Promis aus der Schweiz die Impf-Berechnung angestellt und sie zu ihren jeweiligen Daten befragt.

David Beer, 20, Model

Der 20-Jährige David Beer ist mit «Switzerland's Next Topmodel» bekannt geworden. Er pflegt keinen regelmässigen Kontakt mit Risikopatienten und hat selbst keine Vorerkrankungen, weshalb das Online-Tool ihm gemäss Angaben des BAG einen voraussichtlichen Impf-Termin zwischen dem 6. Mai und dem 24. Juni voraussagt. «Das ist ja schon recht bald!», freut sich Beer. «Das gibt mir das Gefühl, dass das Ganze schon bald vorbei ist. Für mich heisst das, dass ich endlich wieder ins Ausland reisen kann. Das ist für mich momentan das Wichtigste.»

Bei den Zahlen, die das Online-Tool mit der momentanen Impf-Geschwindigkeit berechnet, erschrickt Beer. «Zwischen dem 28. September und dem 11. April 2022? Das wäre ja noch extrem lange und löst bei mir Entsetzen aus. Denn das würde bedeuten, dass ich noch so lange nicht reisen kann, das wäre schrecklich.» Vor allem hat Beer Angst davor, nicht in gewisse Länder reisen zu können, die eine Impf-Pflicht für Einreisende einführen. «Mich überrascht, dass wir in der Schweiz so langsam sind und die ganzen Massnahmen so anders angehen als in anderen Ländern», so Beer. «In vielen Sachen sind wir so fortschrittlich, aber bei diesem Thema funktioniert es irgendwie nicht richtig.»

Andreas Hauri, 54, Vorsteher des Gesundheitsdepartements Zürich

andreashauri.ch

Andreas Hauri ist 54 Jahre alt und Gesundheits- und Umweltvorsteher in Zürich. Er hat keine bekannten Vorerkrankungen und zählt daher nicht zur Risikogruppe in der Schweiz. Laut dem Online-Rechner könnte er gemäss Plan des BAGs ebenfalls mit einer Impfung zwischen dem 6. Mai und dem 24. Juni dieses Jahres rechnen. «Das zeigt wirklich Perspektiven auf und ich finde das ganz wichtig», so Hauri. «Endlich sieht man ein Ziel vor Augen und hat auch einen Zeitplan, wie es mit dem Impfen weiter geht.» Die Daten so vor sich zu sehen, sende ein positives Signal. «Es gibt Hoffnung, dass wir bald wieder in Restaurants speisen und in Kinos gehen können.»

Bei der Berechnung der Daten laut der momentanen Impfgeschwindigkeit, bei welcher eine erste Impfung erst zwischen dem 28. September und dem 11. April 2022 möglich wäre, ist Hauri skeptischer. «Das ist so nicht realistisch. Wir haben alle Vorbereitungen getätigt, die Impfzentren in Zürich sind parat.» Dieses Wissen beruhige ihn und stimme ihn zuversichtlich, dass die frühere Impfberechnung eher zutrifft als jene, bei welcher man mutmasslich noch bis nächstes Jahr warten muss.

Marco Andre Da Silva, 31, Influencer

Luisa Contreras

Marc Andre Da Silva ist 31 Jahre alt und leidet an keinen Vorerkrankungen. Daher wird auch bei ihm mit einem Impftermin zwischen dem 6. Mai und dem 24. Juni gerechnet. Für den Influencer ist das aber gar nicht so wichtig. «Natürlich freut es mich, wenn es bald schon möglich ist, geimpft zu werden. Viel wichtiger ist allerdings, wie wir die Zeit bis zu dieser Impfung verbringen. Als Influencer habe ich eine gewisse Verantwortung, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Daher reise ich nicht und verhalte mich auch sonst vorsichtig.»

Auch die späteren Daten, die aus dem momentanen Impf-Tempo errechnet werden, erschrecken Da Silva nicht. «Letzten Endes renkt sich das alles wieder ein. Bis dahin müssen wir uns durchbeissen, egal ob es noch drei oder sechs Monate dauert. Dabei kann man nur an seiner eigenen Einstellung arbeiten. Wie viele andere Personen habe ich in den letzten Monaten auch den Boden unter meinen Füssen verloren. Aber jetzt konzentriere ich mich darauf, was ich habe und nicht darauf, was ich alles verloren habe. Das hilft enorm.»

Ruth Humbel, 63, CVP-Nationalrätin

ruthhumbel.ch

Ruth Humbel ist 63 Jahre alt und CVP-Nationalrätin. Da sie nahe mit ihren über 90 Jahre alten Eltern zusammen wohnt, hat sie bei der Berechnung ihres Impfdatums angegeben, dass sie im engen Kontakt mit Personen über 65 Jahren lebt. Daher ist ihr geplantes Impfdatum laut BAG etwas früher angesetzt und sie könnte bereits zwischen dem 6. und 25. Mai mit einer ersten Impf-Dosis rechnen. «Das wäre natürlich hervorragend und freut mich sehr», so die Nationalrätin.

Wenn man allerdings im momentanen Impftempo weiter impfen würde, müsste auch Humbel noch bis zwischen dem 5. Juli und dem 22. September warten. «Das würde mich schon etwas ernüchtern. Wenn man den Unterschied zwischen dem, was versprochen wurde und dem, wo wir uns momentan befinden, betrachtet, gibt es einen riesigen Handlungsbedarf.» Natürlich sei ihr bewusst, dass mit leichten Verzögerungen gerechnet werden müsse. «Der Bundesrat Berset muss aber sicherstellen, dass wir in einem hoch-innovativen Land wie der Schweiz die Chancen, die wir haben, nicht verpassen.» Auch die Berechnung für Nicht-Risikopatienten ohne Kontakt zu älteren Menschen erschreckt Humbel. «Es wäre komplett inakzeptabel, wenn ein Grossteil der Bevölkerung bis nächstes Jahr warten müsste, um geimpft werden zu können.»

