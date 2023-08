Animal Hoarding: «Kastrationspflicht für Katzen würde helfen»

Animal Hoarding kommt in der Schweiz immer wieder vor. (Symbolbild)

Laut NetAP ist es in solchen Fällen schwierig, einzugreifen.

20 Minuten sprach mit Esther Geisser, Präsidentin und Gründerin der Tierschutzorganisation Network for Animal Protection (NetAP), über den Fall.

20 Minuten: Wie oft kommen solche Fälle in der Schweiz vor?

Esther Geisser: Das Sammeln und Halten von Tieren auf engem Raum, ohne deren Grundbedürfnisse zu beachten, nennt man Animal Hoarding . Dies ist ein bekanntes gesellschaftliches Problem, dem leider zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die Betroffenen erkennen das Problem selbst in der Regel nicht und suchen sich keine Hilfe, das macht es schwer, einzugreifen.

«Die Dunkelziffer schätzen wir als hoch ein»

Wann geht NetAP in solchen Fällen vor Ort?

Wenn wir Kenntnis eines solchen Falles haben, handeln wir sofort. Wir suchen immer erst das Gespräch mit den Betroffenen und versuchen, schnelle Lösungen im Sinne der Tiere herbeizuführen. Können wir keine Verbesserungen für die Tiere erzielen bzw. diese nicht übernehmen, schalten wir das Veterinäramt ein. Insbesondere bei Katzen verweisen Veterinärämter jedoch gerne zuerst an uns, bevor sie selbst einschreiten.

Katzen sind sehr fruchtbar. Aus einem unkastrierten Katzenpaar können theoretisch innert drei Jahren fast 400 Katzen werden. Es kommt in solchen Fällen zwangsläufig zu Inzucht. Und Inzucht führt auch bei Katzen zu gesundheitlichen Problemen. Im vorliegenden Fall lebten die Katzen im Freien, weshalb es sicher auch zu Abwanderungen kam. Wir haben verschiedentlich erlebt, dass abgewanderte Katzen von solchen «Tiermessis» zahlreiche Kolonien in der Umgebung bildeten.

«Zuerst muss den Tieren umgehend geholfen werden»

Was muss in einem solchen Fall aus Ihrer Sicht passieren?

Zunächst muss den Tieren, die oft in einem schlimmen Zustand sind, umgehend geholfen werden. Sie sind die Leidtragenden. Idealerweise arbeiten Veterinäramt, Polizei, Gemeinde und Tierschutz Hand in Hand. Anschliessend muss es neben der strafrechtlichen Sanktionierung wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz auch zu verwaltungsrechtlichen Massnahmen kommen, beispielsweise die Verfügung eines Teiltierhalteverbots oder eines generellen Tierhalteverbots.

Ferner wäre es zudem wünschenswert, wenn bei Wohnortswechsel in einen anderen Kanton die neu zuständige Behörde informiert wird. Falls die Halter psychisch krank sind, wäre es zudem empfehlenswert, wenn das Veterinäramt in solchen Fällen eng mit der Wohngemeinde zusammenarbeiten würde, damit eine allfällige Verwahrlosung des Tierhaltenden frühzeitig erkannt wird und er oder sie so die meist dringend notwendige psychologische Unterstützung erhält oder im Ernstfall sogar unter Vormundschaft gestellt werden kann.