Wieso ist der Schnee beim Pizol so gelb?

Der Anblick von Motorenöl in der Natur stösst dem Maienfelder sauer auf.

Diese Spur von Motorenöl hat ein News-Scout im Skigebiet Pizol am Morgen des Stephanstags gesehen.

Ein Bündner Skifahrer war erschüttert, als er sah, wie mit einer gelben Spur im weissen Schnee am Pizol umgegangen worden ist. «Die Verschüttung muss in der Nacht vom 25. zum 26. Dezember passiert sein», so der Bündner zu 20 Minuten. Laut den Einschätzungen des News-Scouts wurden circa 50 bis 100 Liter Motorenöl oder Diesel von einem Pistenfahrzeug verschüttet.