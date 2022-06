Limmatufer voller Abfall: «Eine Katastrophe – überall lagen Flaschen, Dosen und Plastikbecher»

Nach einem sommerlich warmen Samstag liegt am Sonntagmorgen am Lettensteg haufenweise Abfall. Das stösst bei einer Anwohnerin auf wenig Verständnis.

Die sommerlich warmen Temperaturen locken am Wochenende die Menschen in Zürich an die Sonne. Am Sonntagmorgen präsentiert sich jedoch ein wenig erfreuliches Bild. Aufnahmen eines News-Scouts zeigen ein mit Abfall übersätes Limmatufer. Eine 57-jährige Frau aus Wipkingen fährt jeden Tag mit dem Velo beim Flussbad Letten vorbei. So schlimm wie am Sonntag sei es jedoch noch nie gewesen. «Das ist eine Katastrophe. Überall lagen zerbrochene Flaschen, Dosen und Plastikbecher. An bestimmten Stellen konnte ich mit dem Velo kaum durchfahren.» Die Anwohnerin hat dafür wenig Verständnis: «Ich verstehe nicht, wieso man seinen Abfall nicht mitnehmen und entsorgen kann.»

Tobias Nussbaum, Mediensprecher von Entsorgung & Recycling Zürich (ERZ), überraschen die Abfallberge am Sonntagmorgen nicht. «Das Flussbad Letten gehört neben dem Seeufer, der Bäckeranlage und anderen Grünanlagen leider zu den Littering-Hotspots der Stadt.»

Neue Massnahmen gegen Littering

Besonders betroffen seien Örtlichkeiten, wo junge Menschen bis spät in die Nacht Party machen. «Dort haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur wenig Zeit um aufzuräumen. So kommt es vor, dass Frühaufsteher am Morgen noch auf Abfallmengen treffen.» Damit diese Orte jedoch jeden Tag wieder genutzt werden können, brauche ERZ die Unterstützung der Bevölkerung. «Wir bitten die Zürcherinnen und Zürcher ihren Abfall mitzunehmen und zu entsorgen. An den genannten Hotspots stehen genügend Abfalleimer zur Verfügung.»