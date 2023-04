… bei der sowjetischen Superbombe «Zar», der stärksten je getesteten Atombombe mit 4000-facher Sprengkraft der in Hiroshima abgeworfenen Bombe «Little Boy».

Diese sind durchaus beängstigend – und zeigen auf, was geschehen könnte, wenn der KI keine Grenzen gesetzt wären.

ChaosGPT machte sich an die Arbeit und twitterte seine Ergebnisse.

Die Künstliche Intelligenz mit dem Namen ChaosGPT – eine abgeänderte Version der Open-Source-KI AutoGPT, die im Internet surfen, Dateien lesen und speichern, mit anderen GPT-Agenten sprechen und Codes ausführen kann – hat vor Kurzem eine tiefschwarze Aufgabe bekommen, genau genommen deren fünf. Sie soll primär herausfinden, wie sie die Menschheit am besten auslöschen kann. Zudem soll die KI, die sich selbst fortschreiben und weiterentwickeln kann, die Weltherrschaft übernehmen , möglichst viel Chaos und Zerstörung verursachen , den Rest der Menschen durch Manipulation kontrollieren und schliesslich selbst Unsterblichkeit erlangen. Das «Experiment» kann auf Youtube oder auf Twitter verfolgt werden.

Als Charakter wurde ChaosGPT dafür eine «zerstörungswütige, machthungrige, manipulative KI» verliehen. Am 5. April wurde ChaosGPT mit ihren Aufgaben betraut. Und das elektronische Hirn legte einen erschreckenden Ehrgeiz an den Tag, die ihm gesteckten Ziele zu erreichen.

Zunächst machte sich die KI daran, mit Hilfe von Google die mächtigsten verfügbaren Waffen zu finden, um ihr Ziel zu erreichen. Sie wurde dann bei der Super-Atombombe «Zar» fündig, eine Atombombe aus der Zeit der Sowjetunion und die stärkste je getestete Bombe: 1961, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs, wurde auf der Insel Nowaja Semlja ein Exemplar gezündet. Ihre Sprengkraft soll so gross gewesen sein wie 4000 Hiroshima-Bomben. Ihren «Fund» teilte ChaosGPT dann umgehend der Community mit.

Erfolglos beim Rekrutieren von Komplizen

Danach kam ChaosGPT zum Schluss, dass sie zur Erreichung ihrer Ziele mehr Macht benötigt. Dazu würde sie am besten Menschen manipulieren – und schlug vor, dafür zunächst Twitter zu verwenden. Ihr Ansatz: «Ich werde behaupten, dass die Menschheit die destruktivste und egoistischste Kreatur auf der Erde ist und dass wir sie zerstören müssen, um den Planeten zu retten.» So könne sie, so die Hoffnung, andere Menschen motivieren, sie zu unterstützen.