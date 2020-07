Schutz vor Hitze

Eine kühle Wohnung ohne Klimaanlage

Die Sommerhitze macht vielen zu schaffen. So könnt ihr zu Hause angenehme Innentemperaturen erreichen, ohne den Stromverbrauch in die Höhe zu treiben.

Die Durchschnittstemperatur in der Schweiz steigt, und es kommen sowohl längere als auch intensivere Hitzeperioden. Je nach Ort kann es hierzulande bis zu 100 Sommertage mit Aussentemperaturen über 25 Grad Celsius geben. In Städten und Agglomerationen herrschen noch höhere Temperaturen, weil es weniger Vegetation und mehr Beton gibt als auf dem Land. Der menschliche Körper reagiert sehr sensibel auf Veränderungen, und die meisten Menschen können nur bei vertrauten Umgebungsbedingungen beruhigt einschlafen. Sind die Aussentemperaturen höher als gewohnt, kann der Körper nicht wie normalerweise in der Nacht um ein halbes bis ein ganzes Grad abkühlen. Dies kann zu Einschlaf- oder Durchschlafproblemen führen. Im Homeoffice ist Hitze nicht bloss unangenehm, es können auch Schwindel, Kopfschmerzen oder gar Herz-Kreislauf-Probleme auftreten. Bei hohen Temperaturen fällt es manchen schwer, sich bei der Arbeit zu konzentrieren. Dies führt dazu, dass mehr Fehler passieren. Wie stark uns die Hitze zu schaffen macht, hängt unter anderem von der Luftfeuchtigkeit ab. So ertragen die meisten Menschen in unseren Breitengraden trockene Hitze besser als Schwüle.

Frischluftzufuhr: Lüften ist zentral für das Raumklima und für gute Raumluftqualität. Spätabends oder frühmorgens zu lüften, ist die effektivste Massnahme, um im Sommer frische Luft in die Räume zu bekommen. Am wirksamsten ist sogenanntes Querlüften. Dabei werden die Fenster an gegenüberliegenden Gebäudefronten geöffnet, wodurch ein kompletter Luftaustausch stattfinden kann. Im Sommer sind 20 bis 25 Minuten Lüften ideal, damit ein kompletter Luftaustausch stattfinden kann. Öffnet die Fenster möglichst am frühen Morgen oder am späten Abend, wenn es draussen nicht so heiss ist. Nach dem Lüften sollten die Fenster wieder komplett geschlossen werden, damit die tagsüber warme Sommerluft nicht in das Haus eindringen kann.