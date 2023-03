Wohnungskrise in der Schweiz: Kündigungen wegen Neubauten nehmen zu

1 / 5 Viele Mieterinnen und Mieter müssen aus ihren Wohnungen raus, weil ihr Haus abgerissen und neugebaut wird. (Symbolbild) Getty Images Laut dem Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz passiert das insbesondere in den Hotspots mit Wohnproblemen wie Zürich und anderen Grossstädten oft. (Symbolbild) Getty Images Letztlich seien die Ersatzneubauten stark renditegetrieben, sagt Vize-Präsident Michael Töngi: «Anlagen in Wohnimmobilien waren und sind attraktiv, deshalb wird möglichst viel Geld in diesen Bereich gesteckt.» Nique Nager

Darum gehts In Schweizer Städten mit Wohnproblemen müssen Wohnhäuser oftmals Neubauten weichen.

Laut dem Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz ist das ein grosses Problem.

Gemäss dem Vize-Präsidenten Michael Töngi sind solche Ersatzneubauten stark renditegetrieben: Er fordert deshalb Vorschriften für den preisgünstigen und gemeinnützigen Wohnungsbau.

Der Schweizer Hauseigentümerverband lehnt das hingegen kategorisch ab: «Das ist ein Übergriff in das Eigentümerrecht.»

Geplante Ersatzneubauten führen zu Leerkündigungen und die anschliessend höheren Mietzinse verschärfen die Wohnungsnot: laut dem Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz ein grosses Problem. «Kündigungen wegen Ersatzneubauten haben zugenommen, da es auch viel mehr Ersatzneubauten gibt. Es kann grundsätzlich jeden treffen. Denn es gibt nur in den Kantonen Genf, Waadt und Basel-Stadt einen Schutz des bezahlbaren Wohnraums und verschärfte Vorschriften bei Sanierungen und Abriss», sagt Vize-Präsident Michael Töngi.

Dabei komme es nicht nur auf das Baujahr und den Zustand des Gebäudes an, sondern vielmehr auf die Eigentümerschaft: «Eine ältere Person oder ein Besitzer mit wenig Kapital plant tendenziell keinen Neubau.» Wenn allerdings eine Liegenschaft an eine Immobilienfirma verkauft wird, sei die Wahrscheinlichkeit grösser, dass das Gebäude in den nächsten fünf bis zehn Jahren einem Neubau weichen muss.

Laut Töngi wird insbesondere in den Hotspots mit Wohnproblemen wie Zürich und anderen Grossstädten oft abgerissen und neu gebaut. In den ländlichen Regionen sei dies weniger der Fall: «In ländlichen Gebieten mit einer höheren Leerwohnungsquote ist es schwieriger, teuer Neubauwohnungen zu vermieten und deshalb wird der Wohnungsbestand nicht abgerissen, sondern die Wohnungen saniert. Wenn neu gebaut wird, dann werden diese Projekte auf der grünen Wiese realisiert.»

«Renditen vieler Vermieter sind in einem missbräuchlichen Bereich»

Gemäss Töngi gehört ein immer grösserer Anteil der Mietwohnungen institutionellen Immobilienfirmen: «Diese sind oft finanziell so potent, dass sie auch grosse Summen in Ersatzneubauten stecken können.» Letztlich seien die Ersatzneubauten stark renditegetrieben: «Anlagen in Wohnimmobilien waren und sind attraktiv, deshalb wird möglichst viel Geld in diesen Bereich gesteckt. Man reisst also lieber ab und baut neu, investiert dort viel Geld, statt die Gebäude kontinuierlich zu erneuern oder umzubauen.»

Dabei könne man bei Ersatzneubauten die Wohnungen auf Marktniveau neu ausschreiben lassen und so höhere Mietzinse verlangen. «Wir hatten in den letzten Jahren ständig steigende Mieten, obwohl die Hypothekarzinsen und allgemein die Renditen in anderen Anlagen stark gesunken sind», sagt Töngi. Die Renditen vieler Vermieterinnen und Vermieter seien in einem missbräuchlichen Bereich: «Pro Mieterhaushalt werden heute durchschnittlich 370 Franken zu viel Miete pro Monat bezahlt.»

Er fordert Vorschriften für den preisgünstigen und gemeinnützigen Wohnungsbau mit eventuellen prozentualen Vorschriften bei Umzonungen oder grösseren Überbauungen. «Preisgünstig bedeutet, dass die Wohnungen einer verschärften Renditekontrolle unterliegen und auch kontrolliert werden. Gemeinnützig, dass die Bauherren nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit handeln und keine Gewinne erzielen.»

Töngi betont: «Es gibt heute kein Recht, in einer bestimmten Stadt zu wohnen. Es gibt aber auch kein Recht auf eine übersetzte Rendite.» Dagegen gebe es ein grosses gesellschaftliches Interesse, dass die Städte oder auch steuergünstige Gemeinden durchmischt bleiben und alle Bevölkerungsschichten dort wohnen können.

«Einsprachen verzögern oftmals den Bau»

Eine Sozialwohnungsquote sowie jegliche Vorschriften in Bezug auf den gemeinnützigen Wohnungsbau oder die Mietpreisentwicklung lehnt der Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) kategorisch ab: «Das ist ein Übergriff in das Eigentümerrecht», sagt Stéphanie Bartholdi, Juristin beim HEV. Eigentümerinnen und Eigentümer sollten mit ihrem Besitz tun und lassen können, was sie wollen. Zudem sei das Problem der Wohnungsnot damit auch nicht gelöst. Vielmehr müsse das Angebot an Wohnungen ausgeweitet werden. Deshalb seien Neubauten grundsätzlich sinnvoll. Das Problem: «Einsprachen verzögern oftmals den Bau.»

Dass private Vermieterinnen und Vermieter die Wohnungsnot ausnutzen würden, ist laut Bartholdi ein frecher Vorwurf. Viele hätten gar nicht das nötige Wissen, was in die Mietzinskalkulation miteinbezogen werden kann oder wie sich die zulässigen Renditen berechnen. Zudem hätten sich die Preise für die Kosten, wie Land, Löhne und Baumaterialien, die der Mietzinsberechnung zugrunde liegen, in den letzten Jahren massiv erhöht. Bartholdi sagt: «Grundsätzlich hat niemand ein Recht darauf, an einem bestimmten Ort zu wohnen. Die Anzahl der Wohnungen in der Stadt ist beschränkt. Da muss automatisch eine Auswahl getroffen werden.» Der fehlende Wohnraum sei nicht die Schuld der Eigentümer. «Der Wohnungsbau wird seit Jahren erschwert und abgeklemmt», so Bartholdi.

Ähnlich sieht es Michel Benedetti, Sprecher beim Immobilienunternehmen IAZI AG – CIFI SA: «Der Wohnungsneubau wird oftmals zu stark politisiert und manchmal entsteht ein Umfeld, welches für Investoren zu wenig attraktiv ist, um diese Wohnungen zu bauen.» Umfangreiche Baugesetze sorgen gemäss Benedetti dafür, dass gewisse Projekte an den strengen Anforderungen scheitern. Hier brauche es gewisse Flexibilität und Pragmatismus: «Generell müssen die Bauwirtschaft und die Politik besser und enger zusammenarbeiten. Der (Nicht-)Neubau der Wohnungen auf dem SBB-Areal Neugasse zeigt, wie es nicht gehen sollte. Hier sind nur Kosten entstanden, aber keine einzige Wohnung.»

