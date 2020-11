Weiterentwicklung des Mobilnetzes«Eine laute Minderheit bremst den wichtigen 5G-Ausbau»

Ist 5G-Strahlung gefährlich?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält fest, dass es bisher keine Hinweise darauf gibt, dass 5G-Strahlung negative Auswirkung auf die Gesundheit haben kann. Studien, in welchen mögliche Schäden aufgrund von Strahlung aufgezeigt wurden, haben demnach mit einer viel intensiveren Strahlenfrequenz gearbeitet, als sie bei der 5G-Technologie verwendet wird. «Radiofrequenzstrahlen der Technologien, die momentan eingesetzt werden, resultieren in vernachlässigbaren Temperaturanstiegen im menschlichen Körper», heisst es auf der WHO-Website. Solange man sich an die Richtlinien halte, was die Aussetzung an Strahlung angeht, müsse mit keinen gesundheitlichen Konsequenzen gerechnet werden.