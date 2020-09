1 / 8 Christopher «GeT_RiGhT» Alesund gehört zu den grössten «Counter-Strike»-Legenden, die es gibt. 2007 mit nur 17 Jahren hatte er seinen Durchbruch mit Begrip Gaming in «Counter-Strike 1.6». Zu den absolut besten «CS 1.6»-Spielern entwickelte er sich über die Jahre. Mit SK Gaming gewann er viele Turniere.

Darum gehts Christopher «GeT_RiGhT» Alesund sitzt für sein Team Dignitas auf der Bank.

Er ist einer der erfolgreichsten «Counter-Strike»-Spieler, die es je gab.

Dignitas hat erst im Januar ein neues Team mit den legendären NiP-Spielern gegründet.

Richard «Xizt» Landström wurde neben «GeT_RiGhT» auch vom aktiven Roster entfernt.

Wer sich nur fünf Minuten mit der E-Sport-Szene in «Counter-Strike: Global Offensive» auseinandergesetzt hat, der hat schon von «GeT_RiGhT» und dem legendären Team NiP gehört. Mit dem Team Dignitas hat man das originale Roster Anfang dieses Jahres zurückgeholt. «Friberg», «f0rest», «Xizt», «Get_RiGhT» und sogar «Fifflaren» als Coach gehören dazu – und als Ergänzung das norwegische Talent Håkon «hallzerk⁠» Fjærli.

Viele Fans erhofften sich von den «Counter-Strike: Global Offensive»-Legenden, die als Team Ninjas in Pyjamas über Jahre die Szene dominierten, gute Resultat gegen die jüngeren Teams. Leider konnten die Jungs aber keine solchen Ergebnisse liefern und es ist fraglich ob «GeT_RiGhT» seine Karriere weiterführt. Doch wieso ist dieser Christopher «GeT_RiGhT» Alesund ein so grosser Deal im E-Sport? Vielleicht, weil er einer der letzten «Counter-Strike»-Profis ist, die auch schon in «Counter-Strike 1.6» zu den Besten gehörten.

Eine «Counter-Strike»-Geschichtsstunde

In den Anfängen von Taktik-Shooter «Counter-Strike» war ein Land bei jedem Turnier vorne dabei: Schweden. Mit Spielern wie Emil «HeatoN» Christensen und Tommy «Potti» Ingemarsson dominierte ein Team die noch junge Szene: Ninjas in Pyjamas. Neben dem deutsche Team von TAMM oder X3 gehörten die Schweden zu den absolut Besten. Keiner hatte die AK besser im Griff als «HeatoN», der für seine Sprays bekannt war, und kein Team war so konstant wie die Schweden. Genau zu dieser Zeit interessierte sich ein junger «GeT_RiGhT» das erste Mal für «Counter-Strike». Aus NiP entwickelte sich SK.Sweden. Für «GeT_RiGht» war klar, er wollte in Zukunft so gut wie sein Vorbild Emil «HeatoN» Christensen werden. Keiner konnte wissen, dass er zehn Jahre später genau für diesen «HeatoN» die grössten Erfolge einfahren würde.

«GeT_RiGhT» wird von NiP-Gründer und Mentor HeatoN beobachtet. Foto: HLTV.org

Schnell wurde das Talent des damals 17-jährigen Christopher «GeT_RiGhT» Alesund erkannt, der mit unbekannten Teams schon ein paar Turniere gewinnen konnte. Seinen Durchbruch hatte er aber mit Begrip Gaming und schnell wurde er zu einem der gefürchtetsten Spieler in «Counter-Strike». Mit Teams wie Fnatic oder SK Gaming, die auch heute noch zum Besten gehören, konnte der Schwede unzählige Turniere gewinnen.



2012 kam schliesslich die grosse Veränderung in der «CS»-Szene. Mit «Counter-Strike: Global Offensive» kam ein neues Spiel auf den Markt. Viele der erfolgreichsten Spiele, die über ein Jahrzehnt die Urversion von «Counter-Strike» gespielt hatten, beendeten ihre Karrieren. «GeT_RiGhT» machte weiter. Sein Team: Ninjas in Pyjamas.

«Counter-Strike: Global Offensive»