Yamswurzel Ube: Eine lila Wurzel sorgt für den neusten Food-Hype

Ube ist eine tropische Wurzel aus der Familie der Yamswurzeln und ein traditionelles Grundnahrungsmittel auf den Philippinen, etwa in Süssigkeiten. Sie trägt einen natürlichen stark violetten Farbton, was sie aktuell zum Tiktok-Star auf Foodie-Kanälen macht.

Wie schmeckt Ube?

Die Knolle wird als Topping für eines der auf den Philippinen beliebtesten Desserts namens Halo-halo verwendet, aber auch als traditionelles Glacearoma oder in Mochis. Der Geschmack ist ähnlich wie jener von Topinambur: leicht süss, etwas nussig und gleichzeitig herzhaft.

Food-Trend in L.A. und New York

Ube-Glace ist also eigentlich nichts Neues. Grund für den aktuellen Hype ist der Generationswechsel bei philippinischen Köchinnen und Köchen, die nun mit der Zutat experimentieren und Ube-Hähnchen, Ube-Waffeln und Ube-Brown-Sugar-Pie in die hippen Restaurants von L.A. und New York bringen.