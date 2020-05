Videosimulation

Eine Maske im ÖV macht deutlichen Unterschied

Eine Maskenpflicht für Bus, Bahn und Tram gibt es derzeit nicht, wird aber heiss diskutiert. Gemäss einer 3-D-Simulation wäre eine solche äusserst sinnvoll.

- Nach Gebrauch sollte die Maske sofort in einem geschlossenen Behälter entsorgt werden.

- Die Maske sollte stets von hinten abgenommen werden. An der Vorderseite könnten sich abgefangenen Erreger angesammelt haben.

Beim Tragen von Masken gibt es einiges zu beachten – was das ist, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO zusammengestellt :

So trägst du Masken richtig

Infektiöse Tröpfchen

Eine animierte 3-D-Simulation der Firma MSC Software verdeutlicht nun, welchen Unterschied das Tragen einer Maske im ÖV macht (siehe Video oben). Es zeigt, wie schnell und grossflächig sich virenbelastete Partikel sich in einem Waggon verteilen können – bei jemandem, der Maske trägt, und bei jemandem, der darauf verzichtet.

Das Ergebnis: «Bei einem ohne Maske geführten Gespräch liegt die Zahl der virenbelasteten Tröpfchen, denen ein Gesprächspartner ausgesetzt ist, um ein 70-faches höher als in einer vergleichbaren Situation, in der der Sprecher eine Maske trägt», heisst es in der Mitteilung.