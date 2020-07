vor 20min

Maskenball in Bar

«Eine Maske ist nicht immer negativ, sondern kann auch Spass machen»

Die Bierkeller-Bar in Herisau AR veranstaltet am Freitag einen Corona-Maskenball. Die Inhaber wollen so verantwortungsbewusstes Feiern verbreiten. Wer das beste Kostüm trägt, wird belohnt.

von Jil Rietmann

Die Bierkeller - Bar in Herisau AR will verantwortungsbewusstes F eiern verbreiten. Deshalb veranstaltet die Bar am Freitag einen Maskenball. « Die Fasnacht ist in der Schweiz eine grosse Sache, da dachten wir, wir bringen die Fasnacht in den Sommer und verbinden sie mit einem Corona-Maskenball » , erzähl en N ico und Mike, die beiden Inhaber der Bar.

Circa 50 Leute werden am Freitag in der Bierkeller - Bar erwartet. « Wir halten uns an das grundsätzliche Hygiene k onzept, das für Bars und Restaurants gilt. Es stehen Desinfektionsspender zur Verfügung und die Tische stehen weit genug auseinander » , s agt Nico. D as Gute an der Sache: Wenn man den nötigen Abstand nicht einhalten kann, tragen die Gäste ja eine Maske.

Auf d ie Idee des Maskenballs sind die Inhaber aus der aktuellen Situation heraus gekommen. « Wir wollen gegen die Verbreitung des Virus kämpfen , aber trotzdem den Gästen die Möglichkeit geben, aus zu gehen » , meint Nico. Deshalb wird jede m Gast, der die Swiss - Covid - App installiert hat und zeigt, dass er keine möglichen Ansteckungen gemeldet hat, das erste Getränk offeriert.

«Maske muss nichts Negatives sein»

« Es ist toll , sich auch im Sommer verkleiden zu können, da es kreativere Kostümideen gibt als im Winter, wenn es kalt ist. Trotzdem steht für uns der Schutz unserer Gäste sowie das verantwortungsvolle Feiern im Vordergrund » , so Nico weiter. Eine Maske zu tragen ist zwar nicht P flicht, wer keine trägt, wird aber bei der Krönung des besten Outfits nicht berücksichtigt.

« Wir hoffen, dass wir so deutlich machen können, dass eine Maske nicht imm e r e twas N egatives ist, sondern auch mal Spass machen kann » , sagt Nico. Der Gewinner des Maskenballs erhält einen Konsumgutschein für die Bierkeller - Bar im Wert von 50 Franken.