Bulle FR: Eine Milliarde Franken investiert – Rolex baut neue Riesenfabrik

Der Uhrenhersteller plant, mit einer neuen Fabrik in Bulle 2000 Arbeitsplätze zu schaffen. Der Verkauf des Geländes wurde am Montagabend von der Bevölkerung gutgeheissen.

Darum gehts Rolex will in Bulle eine gigantische neue Produktionsstätte aus dem Boden stampfen.

Für das Bauvorhaben, das sich über eine Fläche von 15 Fussballfeldern erstreckt, hat der Uhrenhersteller eine Milliarde Franken investiert.

Das Werk soll 2029 in Betrieb genommen werden und 2000 neue Stellen schaffen.

Der weltbekannte Uhrenhersteller Rolex will in der Westschweiz massiv expandieren. Geplant ist der Bau einer neuen Produktionsstätte in der Freiburger Gemeinde Bulle – die geplanten Konstruktionen erstrecken sich auf eine Fläche von 104’000 Quadratmetern, was fast 15 Fussballfeldern entspricht. Ab 2029 sollen in Bulle dann Luxusuhren produziert werden.

Nun hat das Stadtparlament von Bulle, der sogenannte Generalrat, den Landverkauf an die Rolex-Gruppe mit einer deutlichen Mehrheit gutgeheissen. Für das Land selber lässt der Produzent der Luxusuhren 31,4 Millionen Franken springen. Das Gesamtprojekt ist Rolex insgesamt eine Milliarde Franken wert, wie SRF News berichtet

Kritik von grüner Seite

Lediglich von grüner Seite gab es Widerstand gegen den Landverkauf. So argumentierte die Partei, dass das Werk weder nachhaltige noch lebensnotwendige Güter produziere – blieb mit ihrer Begründung aber chancenlos. Der Gemeindepräsident von Bulle, Jacques Morand, bezeichnet die Grossinvestition als gute Nachricht für die ganze Region. «Einerseits schafft das Projekt qualitativ gute Arbeitsplätze, andererseits erhalten wir mit der Uhrenindustrie eine Branche, die bisher in der Region noch nicht vertreten war», so Morand.

Rolex veröffentlicht keine Zahlen

Rolex selbst hat sich bislang noch nicht öffentlich zum Projekt geäussert. Der Luxusuhren-Gigant produziert derzeit in Genf und Biel und beschäftigt in der Schweiz rund 9000 Angestellte – weltweit sind es insgesamt 14’000. Das Unternehmen ist nicht an der Börse und veröffentlicht keine Jahreszahlen – laut der US-Bank Morgan Stanley erreichte Rolex 2021 aber einen Umsatz von acht Milliarden Franken, wie SRF berichtet.