Eine Million Menschen will 2023 in Europa Asyl

Auch wenn in der Schweiz nicht alles perfekt läuft, funktioniert das Asylsystem hier besser als in der EU, sagt Gnesa – auch, was die Rückführungen betrifft.

Wie viele Menschen flohen 2023 schon nach Europa?



Woher kommen die Menschen?

Wie viele Asylgesuche wurden gestellt?

In EU-Staaten plus Norwegen und der Schweiz wurden bis Ende Juni 2023 519’000 Asylgesuche gestellt. Bis Ende Jahr dürften es laut Gnesa mehr als eine Million Asylgesuche sein. Zum Vergleich: Im Spitzenjahr 2015 waren es 1,4 Millionen Asylgesuche, letztes Jahr rund 960’000.

Wieso fliehen die Menschen aus diesen Ländern?

Wohin gehen die Menschen in Europa?

Hier muss laut Gnesa unterschieden werden: «Von denen, die sich auf die Staaten Europas verteilen, ohne ein Asylgesuch zu stellen und sich dort irregulär aufhalten, wissen wir es nicht.» Am meisten Asylgesuche wurden im ersten Halbjahr 2023 in folgenden Ländern gestellt:

Haben die Asylsuchenden ein Recht, hierzubleiben?

Das ist sehr unterschiedlich und drückt sich in den Schutzquoten aus. «Menschen aus Syrien waren im EU-Raum über 90 Prozent schutzbedürftig, jene aus Bangladesch in vier Prozent der Fälle», sagt Gnesa. Auch Menschen aus Ländern wie Afghanistan, Syrien und Irak sind in hohem Masse schutzbedürftig. Aus Bangladesch hingegen finde Arbeitsmigration statt, die Menschen flüchteten vorwiegend aus wirtschaftlichen Gründen. In den EU-EFTA-Staaten betrug die Schutzquote im ersten Halbjahr 2023 41 Prozent, in der Schweiz rund 50 Prozent.