Zur Unterstützung der lokalen Gastronomie

Eine Million Schweizer bekommen eine Gratis-Coca-Cola

Nach der Corona-Krise will Coca-Cola die Rückkehr zur Normalität zelebrieren. Darum verschenkt der Konzern eine Million Gutscheine für ein Gratis-Getränk.

Eine Million Schweizer dürften bald einen Gutschein von Coca-Cola für eine Gratis-Cola im Briefkasten haben. So will der Konzern, wie er selbst sagt, Menschen nach der Coronakrise wieder zusammenbringen. Zudem wolle Coca-Cola damit Gastronomie-Betriebe unterstützen, so kann man den Gutschein in seiner Lieblings-Bar, in einem Hotel oder im Restaurant um die Ecke eintauschen.