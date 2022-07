Blick hinter Kulissen: «Eine Minute fühlt sich wie 5 Sekunden an» – so funktioniert der Videoschiri

Wann ist es nun Handspiel? Wann greift der Videoschiedsrichter in ein Spiel ein? Wieso dauert eine Prüfung so lange? Ein Blick hinter die VAR-Kulissen der Schweiz klärt auf.

1266 Überprüfungen haben die Schweizer Videoschiedsrichter (VAR) in der vergangenen Super-League-Saison durchgeführt, in 74 Fällen schritt der VAR auch im Spiel ein und führte in 71 Szenen zu einem neuen Urteil der Situation. Aktuell sind sämtliche VAR-Schiedsrichter wie die Spieler in der Vorbereitungsphase für die neue Saison – trainieren etwa mit Szenen aus anderen Ligen für den kommenden Ernstkampf. Am Donnerstag zeigten Verantwortliche der Super League und des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) einen Blick hinter die Kulissen des sogenannten Video Operation Room in Volketswil ZH.

Grundausstattung

In Volketswil gibt es total fünf VAR-Plätze mit jeweils fünf Bildschirmen. Dem Videoschiedsrichter stehen zwei Bildschirme zur Verfügung, wo er das Livesignal verfolgt sowie die Wiederholungen der Spielszenen anschauen kann. Neben ihm sitzt ein VAR-Assistent, der sich das Livesignal drei Sekunden verzögert anschaut, sowie ein Operator, der dem VAR schnellstmöglich die gewünschten Bilder sämtlicher Kameras aufbereitet. Jeder Arbeitsplatz wird zudem mit Kameras überwacht, wo der VAR und sein Assistent ersichtlich sein müssen.

Ablauf eines VAR-Tages

Ein VAR-Einsatz startet wie auch auf dem Feld mit einem Warm-Up. Dieses besteht aber nicht aus Sprints oder Dehnübungen, sondern aus der Beurteilung von kritischen Szenen aus den vergangenen Tagen oder aus Übungsszenen von anderen Ligen. Nach dem eigentlichen Spiel geht es dann auch gleich zum Feedback-Gespräch, wo der Einsatz zusammen mit einem Supervisor analysiert, bewertet und benotet wird.

Wie werden die VARs den Spielen zugeordnet?

«Wir wissen genau, welche unserer Schiedsrichter gerade in Topform sind und welche vielleicht weniger», sagt Brent Reiber, Elite Referee Manager des SFV und ehemaliger Eishockey-Schiri. Heisst: Bei wichtigen Spielen wird auch das aktuell beste Personal in Volketswil an die VAR-Station gesetzt. Neben den Super-League-Schiedsrichtern werden auch vereinzelt Challenge-League-Schiris als VAR ausgebildet. Zudem sind zwei ehemalige Super-League-Schiedsrichter im Einsatz.

Kommunikation

Die Unparteiischen auf dem Feld sowie der VAR und sein Assistent sind alle via Funk in Verbindung. In Volketswil kann der VAR die gesamte Kommunikation der Schiedsrichter-Teams auf dem Feld mithören – umgekehrt aber nicht. «Für die Kontaktaufnahme muss ich einen Knopf drücken und dem Schiedsrichter auf dem Feld kurze und klare Anweisungen geben», sagt Schiedsrichter Fedayi San. Das beinhalte vor allem den Hinweis, dass ein Check läuft und das Spiel, wenn nötig, unterbrochen werden muss, was geprüft wird und welcher Entscheid in Volketswil gefällt wurde.

Wieso dauert eine VAR-Beurteilung auch mal mehrere Minuten?

«Grundsätzlich sagen wir, dass ein Entscheid in einer Minute gefällt werden muss», sagt Fedayi San. Es kann aber auch mal länger dauern – oft zum Unmut der Fans im Stadion und Zuhause auf den Sofas. «Das hat damit zu tun, dass oft auch mehrere Situationen gleichzeitig geprüft werden müssen. Also nicht ob nur Foul oder kein Foul, sondern auch, ob beispielsweise vor dem Foul noch zusätzlich eine Offsideposition angeschaut werden muss.» Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass man als VAR ein anderes Zeitgefühl habe. «Wenn ein wichtiger Entscheid unter enormen Zeitdruck gefällt werden muss, geht der Puls hoch und dann fühlt sich eine Minute teilweise für uns an wie fünf Sekunden», erklärt San.

Wann entscheidet der VAR und wann der Schiedsrichter?

Grundsätzlich gilt: Der Schiedsrichter auf dem Feld trifft die Entscheide und hat das letzte Wort. Schreitet der Videoschiedsrichter allerdings ein, gibt es eine klare Aufteilung, welche Situationen der VAR selber entscheiden kann und wo der Unparteiische vor Ort sich die Bilder nochmals selber anschauen muss auf einem Bildschirm am Spielfeldrand (siehe Box).

Goal

Foul des offensiven Teams vor der Torerzielung*

Offside-Beeinflussung – beispielsweise, ob ein Spieler im passiven Offside steht und den Torwart behindert*

Offside-Position

War der Ball vor dem Tor im Aus?

Handspiel vor einer Torerzielung



Penalty

Foul von Verteidiger im Strafraum*

Foul des Offensivteams während des Angriffs*

Ist ein Foul im oder ausserhalb des Strafraums

Offside-Position vor der Penaltysituation



Rote Karte

Grobes Foul*

Tätlichkeit*

Verhinderung einer klaren Torchance*



Falsche Identität

Verwechslung eines Spielers bei einem Entscheid *= Schiedsrichter sollte sich die Bilder nach Meldung des VAR nochmals selber am Spielfeldrand anschauen und entscheiden.

Fehler dürfen passieren – aber nicht beim VAR

«Wo Menschen am Werk sind, passieren auch Fehler», sagt Schiedsrichter-Chef Dani Wermelinger. Davon seien auch die Unparteiischen auf dem Feld nicht befreit. Dennoch sei es der Anspruch, dass die Schiedsrichter auf dem Platz grundsätzlich alles sehen müssten. Für den VAR und seinen Assistenten sind die Ansprüche noch höher: «Wir haben eine 0-Fehler-Toleranz», sagt Fedayi San, der auch bei internationalen Spielen als Videoreferee im Einsatz ist.

Gehen Szenen beim VAR unter?

Obwohl es diese 0-Fehler-Toleranz gibt, kann es auch in Volketswil zu Versäumnissen kommen. «Das schlimmste Szenario für uns ist, wenn wir eine Situation auf den Bildern nicht erkennen können oder der VAR nicht schnell genug die richtigen Bilder findet mit dem Operator», sagt Schiedsrichter-Chef Wermelinger. Es habe auch schon Fälle gegeben, wo man im TV zehn Minuten später die richtigen Bilder gefunden habe und der VAR realisieren musste, dass man eine Situation verpasst habe. «Das passiert allerdings sehr selten. Während einem Spiel finden auch Dutzende Checks statt, die der Fan gar nicht mitbekommt», ergänzt Fedayi San. So wird beispielsweise jedes erzielte Tor prinzipiell nochmals überprüft.

Transparenz gegenüber den Fans

Ein grosser Frust bei den Fans: Vor allem im Stadion bekommen nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer mit, welche Situation nun gerade in Volketswil geprüft wird. Hier sind sich alle Involvierten einig, dass man künftig noch vermehrt Massnahmen treffen will, um die Transparenz der VAR-Prüfungen und -Entscheide noch erhöht gegenüber den Fans. Diskutiert wird beispielsweise über eine Möglichkeit, dass auch Wiederholungen auf den Screens in den Stadien gezeigt werden. Das würde aber auch einen weiteren finanziellen Zusatzaufwand in den Stadien bedeuten.

Ärgernis Handspiel-Regel

Die Handspiel-Regel sorgte in der Vergangenheit nicht nur bei Fans, sondern auch bei Experten, Trainer oder Spieler für Unverständnis. Dabei ist die Regel gemäss den Schiedsrichter-Verantwortlichen beim Schweizerischen Fussballverband eigentlich ziemlich klar: Hat ein Spieler im eigenen Strafraum die Hände und Arme nicht ganz nah am eigenen Körper und wird nach einer Flanke, einem Eckball oder einem Torschuss am Arm bzw. an der Hand getroffen, gibt es Penalty. Egal, ob der Ball abgefälscht oder absichtlich berührt wurde.

Wann kommt die kalibrierte Linie für das Abseits?

Im Ausland gibt es in mehreren Topligen bereits eine kalibrierte Linie, die den VAR in knappen Offisde-Entscheiden unterstützt. In der Schweiz gibts eine solche Linie bisher noch nicht – es scheitert vor allem an den finanziellen Ressourcen. «Wir stützen im Zweifelsfall die Entscheide der Schiedsrichter auf dem Platz, wenn wir keine klaren TV-Bilder haben», sagt der Schweizer FIFA-Schiedsrichter Fedayi San.