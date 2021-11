Zentrale Wohnlage – Eine Minute weniger pendeln macht das Eigenheim 21'000 Franken teurer

Trotz Homeoffice und Homeshopping bevorzugen Schweizerinnen und Schweizer Wohneigentum an zentralen Lagen. Doch das hat seinen Preis: Ein um eine Minute kürzerer Pendelweg verteuert ein Einfamilienhaus in der Region Zürich um 21'000 Franken, wie die Raiffeisen in einer Medienmitteilung schreibt.

Aber auch rund um andere Grossstädte wie Bern, Basel und Genf steigt der Preis fürs Eigenheim rasch an: «Pro Kilometer zum Zentrum steigt der Hauspreis zwischen 5000 bis 8000 Franken», so Neff. Dabei entspricht ein Kilometer einer Minute, bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde.

Es wird immer dichter gebaut

Grund für die hohen Preise ist das knappe Angebot. Denn es fehlt an Bauland in den Städten. Darum wird in und rund um die Städte immer dichter gebaut. So waren im Jahr 2000 noch 43 Prozent der Neubauten Einfamilienhäuser, 2020 waren es hingegen nur noch knapp elf Prozent.