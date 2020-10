Armeesprecher «Eine Mobilmachung wie im Frühling ist möglich»

Corona-Infektionen in der RS , Urlaubssperre für Soldaten , Streichung der Truppenübungen : Weil die Corona-Infektionen in der Schweiz weiter unaufhörlich ansteigen, zieht die Schweizer Armee die Corona-Reissleine und streicht – zumindest bis Ende Jahr – alle Wiederholungskurse (WK). Momentan bereite man sich auf einen Einsatz bei einer weiteren Verschlechterung der Pandemielage vor, teilt die Armee am Mittwoch mit. Dabei steht die Unterstützung des Gesundheitswesens beispielsweise an der Grenze im Vordergrund.

Soldaten sollen am gleichen Ort eingesetzt werden

Kantone Freiburg und Genf melden Bedarf an

Die ersten Kantone in der Romandie rufen bereits jetzt die Armee um Hilfe an: So hat der Kanton Freiburg – einer der von Corona am stärksten betroffenen Kantone – am Dienstag ein entsprechendes Gesuch beim Bund deponiert, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ohne Truppen der Armee für die Pflege von Patienten, Transporte und sonstige Logistikleistungen sei die Pandemie nicht zu bewältigen, so die überwiegende Meinung in der Freiburger Kantonsregierung. Auch der Genfer Gesundheitsdirektor Mauro Poggia bestätigte gegenüber der Zeitung, dass Genf beim Bund den Einsatz von Sanitätstruppen beantragt hat.