Feeding Steven - Eine Möwe wird zum viralen Star

50 Millionen Views in nur 30 Tagen

Eine Möwe, etwas G utes zum Snacken und eine Prise Humor. Es braucht manchmal wohl nur wenig und ein bisschen Glück , um mit Social Media Content viral zu gehen. Der Brite Arryn Skelly, mit 67’000 YouTube-Abonnenten, mässig bekannt und bisher nur mit Skateboard-Content in Verbindung gebracht, baute Ende Februar eine Beziehung zu einer Möwe auf, die seither Millionen von Views auf YouTube und Tik t ok generierte. Laut OMR ist der Name der Möwe eine humorvolle Anlehnung an den Schauspieler Steven Segal.