Neuenburg: «Eine Mutter, die klar denken kann, reisst ihre Kinder nicht über den Felsen»

Diese Frage stellen sich alle, auch der Psychologe stellt sie sich, sobald er aus dem ersten Schock herauskommt. Was in solchen immer zutrifft: Es sind biochemische Veränderungen im Hirn, die zu so einer Handlung führen. Stress, ständige Cortisol-Ausschüttung, das Cortisol kann nicht mehr abgebaut werden, andauernd hoher Blutdruck, vielleicht auch noch hormonelle Veränderungen, die dazukommen. Der Volksmund sagt in solchen Fällen: Die Seele ist gebrochen. Aber der Wissenschaftler spricht von Biochemie. Dort ist die Antwort vermutlich zu suchen, fast mehr noch als in der Psychologie.