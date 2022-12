Porsche Taycan Cross Turismo: das Dachzelt im Test

Aerodynamisch optimiert

Trotz der Abenteuer-Optik des Taycan Cross mutet die Box aber eher wie ein Fremdkörper denn schmückendes Beiwerk an. Und trotz Windkanal-Optimierung sorgt der Kasten für einen nicht unerheblichen Mehrverbrauch, wie Porsche einräumt, was sich im Fall des elektrischen Taycan entsprechend negativ auf die Reichweite auswirkt. Konkrete Zahlen, wie viel das im Detail ausmacht, nennt der Sportwagenhersteller nicht. Allerdings kann das Dachzelt auch positiv auf die Reichweite einzahlen, da es zu entspannter Fahrweise nötigt: Mit dem Aufbau sind 130 km/h das obere Limit.

Das Nachtlager mit warmer Bettwäsche ist gemütlich, das Dachzelt schaukelt zudem nicht hin und her.

Die Zelthaut besteht aus einem atmungsaktiven Baumwollmischgewebe, was für gutes Klima auch im geschlossenen Zustand sorgt. Besonders positiv sind uns während der Nacht der topfebene und vor Kälte schützende Boden sowie die Abwesenheit nerviger Geräusche aufgefallen. Bewegt man sich im Zelt, wird dies nicht von Quietschen oder Knarzen begleitet. Ausserdem schaukelten wir nicht hin und her, denn der Taycan Cross ist ein Sportwagen und also ein alles andere als wankelmütiger Typ. Muss man nachts aufs Töpfchen, kann die schlaftrunkene Kletterpartie auf der Leiter allerdings etwas lästig sein. Doch der flache Sportwagen-Unterbau macht den Abstieg kurz.