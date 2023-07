Orient-Express: Eine Nacht im «La Dolce Vita»-Luxuszug kostet 29'000 Franken

Bahnreisen in den Ferien ziehen sich meist über Stunden. Da tröstet auch eine schöne Aussicht nur wenig. Dennoch sitzt du immer wieder in Zügen, die sich gefühlt seit 30 Jahren nicht wirklich verändert haben? In Italien startet nun eine kleine Bahnrevolution. Bald wird die Zugreise zum futuristischen Luxuserlebnis. Zumindest für jene, die (sehr) tief in die Tasche greifen wollen, um von A nach B zu kommen.

Was hältst du vom italienischen Luxuszug? Ich finde das super, würde sofort einsteigen. Auf jeden Fall stylish. Ich würde mitfahren, wenn mir das Ticket jemand schenken würde. Mir gefällt der Zug nicht so gut. Ich finde das viel zu viel Geld für eine Zugreise. Mir ist dieser Zug so was von egal.

Der neue Zug, der ab 2024 durch Italien fährt, trägt den Namen «La Dolce Vita» (auf Deutsch: das süsse Leben) und soll für genau das stehen. Der Luxuszug ist eine moderne Neuinterpretation des berühmten Orient-Express, der von 1883 bis 1977 Passagiere durch Europa beförderte. Vor allem ist eine Reise mit dem «La Dolce Vita» aber teuer.

Eine Suite-Kabine misst elf Quadratmeter. Orient Express La Dolce Vita by Dimorestudio

Bis zu 29’000 Franken pro Nacht

Eine Übernachtungssuite für zwei Personen kostet zwischen 6400 Franken und 29’000 Franken – pro Nacht. Dem Komforterlebnis mangelt es zwar nicht an schicker Einrichtung, dafür aber an Effizienz. Denn es dauert Tage, bis man am Ziel angekommen ist.

Die Passagiere des Zuges können aus acht Routen wählen, die zu den Weinbergen der Toskana, der Küste Siziliens und verschiedenen Sehenswürdigkeiten in Städten wie Rom, Venedig und Palermo führen. Das gesamte Erlebnis lehnt an eine Kreuzfahrt an, ein zackiges Ankommen am Ziel ist nicht vorgesehen.

Der Zug soll ab 2024 in Italien verkehren. Orient Express La Dolce Vita by Dimorestudio

Mahlzeiten und Ausflüge sind inklusive

Die Reisenden können an verschiedenen Stopps aussteigen und haben Zeit, sich die Umgebung anzuschauen. Auf der Website heisst es, dass – ganz wie bei einer Kreuzfahrt – alle Mahlzeiten, Getränke und Ausflüge im Fahrpreis des Zuges enthalten sind.

Auf der Homepage wird auch erklärt, was man sich von dem Trip erhoffen darf: «La Dolce Vita steht für eine legendäre Zeit. Es steht für einen Traum, einen Stil, eine tief verwurzelte Sehnsucht, eine Inspiration, die viele Menschen teilen – nämlich ein Leben voller Wohlbefinden, Genuss und Vergnügen.»

Designt wurde der Zug von Dimore Studio. Orient Express La Dolce Vita by Dimorestudio

Für 2024 schon ausgebucht

Die Zugreise sei eine «Beschwörung einer einzigartigen Lebensart, in der eine sorglose Haltung herrscht». Weiter heisst es: «Reisende werden bald die Gelegenheit haben, den zeitlosen Zug Orient-Express La Dolce Vita zu erleben, der die Essenz der italienischen Lebensfreude verkörpern soll.»

So sieht der Zug von aussen aus. Orient Express La Dolce Vita by Dimorestudio

Doch wenn du hoffst, dass du nächstes Jahr mit dem «La Dolce Vita» ins süsse Leben tuckerst, wirst du enttäuscht. Denn mittlerweile haben sich schon genügend Personen für das Luxus-Zugerlebnis angemeldet, um die Verfügbarkeit im Jahr 2024 auszuschöpfen. Der Zug soll aber auch im darauffolgenden Jahr noch fahren.