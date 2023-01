Genf : «Eine nächste Pandemie könnte schon bald bevorstehen»

Das Internationale Rote Kreuz hat seinen Hauptsitz in Genf.

«Eine nächste Pandemie könnte schon bald bevorstehen», warnte der Generalsekretär der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC), Jagan Chapagain, am Montag in Genf.

Um für künftige Pandemien gewappnet zu sein, müsse das Vertrauen der Bevölkerung in Impfungen und Gesundheitsmassnahmen ausgebaut werden.

Laut aktuellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mindestens 6,8 Millionen Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

