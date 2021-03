Das eigene Lustempfinden und jenes des Partners oder der Partnerin dank Techniken, die der Achtsamkeitsmeditation entlehnt sind, steigern: Das bietet die kostenlose App Kama, die bisher nur in englischer Sprache im App Store erhältlich ist. Von der in London lebenden Französin Chloé Macintosh, Mitbegründerin der Interior-Website Made.com, ins Leben gerufen, soll Kama dabei helfen, vom Stress- in den Sexmodus zu wechseln.