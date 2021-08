«Es ist grossartig» - Eine niedergerissene Wand sorgt in der Westschweiz für Wirbel

Vorsicht vor falschen Handwerkern

Laut der Waadtländer Polizei bieten ungebetene Handwerker oft Wartungsarbeiten zu überhöhten Preisen an. «Diese Arbeiten entsprechen in der Regel nicht der vereinbarten Leistung und können sogar erhebliche Schäden an Fauna und Flora verursachen, insbesondere Bleichmittelverschmutzungen», heisst es auf der Präventionsseite der Polizei. Auch Diebstähle von Geld und Wertsachen seien keine Seltenheit. Zum Teil verschwanden die Handwerker auch einfach mit dem Vorschuss, ohne die versprochene Arbeit zu verrichten.