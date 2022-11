FCZ-Fans hinterlassen Eindruck

3000 FCZ-Fans machten sich am Donnerstag auf den Weg ins Emirates-Stadion in London. Bis Spielende sangen sie die gut 57’000 Arsenal-Fans in der ausverkauften Arena an die Wand – dies entgegen dem Spielverlauf. Kein Wunder: Für die Zürcher Fans war das Spiel ein besonderer Höhepunkt. «Es bedeutet mir alles», schwärmte einer der Anhänger gegenüber 20 Minuten. Ein solches Jahrhundertspiel des FCZ dürfe ein richtiger Züri-Fan nicht verpassen. Ein anderer meinte: «Ich schaue so gern Premier League. Dass ich so etwas mit meinem Club verbinden kann, ist aussergewöhnlich!»



«Man hat die Fans immer gehört», lobt Captain Yanick Brecher (29) nach dem Spiel die Fans. «Wir haben die Fans wahrgenommen über die ganze Dauer des Matches.» (fss/sih)