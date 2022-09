Taifun Nanmadol: Eine «noch nie dagewesene Gefahr» steuert auf Japan zu

Hunderttausende Menschen in Japan wurden am Samstag aufgefordert, ihre Häuser zu evakuieren: Taifun Nanmadol nähert sich der Insel Kyushu heran, der Sturm stellt laut Behörden eine «noch nie da gewesene» Gefahr dar. Auf der südlichsten der vier Inseln leben rund 13 Millionen Menschen.

Der verheerende Taifun – von der Stärke her ein Hurrikan der Kategorie 5 – wird voraussichtlich am Sonntag auf dem Inselstaat erwartet. Er soll nach Angaben des japanischen Wetterdienstes gigantische Wassermassen und Windböen von bis zu 270 Stundenkilometern mit sich bringen. In einigen Gebieten könnte es in nur 24 Stunden etwa 500 Millimeter Niederschlag geben.