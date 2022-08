Über 500 Ferrari an der Ferrari Passione

Seit 1950 geht Ferrari in der Formel 1 an den Start – traditionell in Rot. Viele kennen Ferrari deshalb nur in dieser Farbe. Dabei ist die Ursprungsfarbe der Italiener eigentlich Gelb. Gelb ist so etwas wie die zweite Seele in der Siegerbrust von Ferrari: Es ist die Farbe der Stadt Modena, die zusammen mit dem schwarzen Pferd, einem Erbe der Familie des Kriegsfliegers Francesco Baracca, Teil der Marke Ferrari ist. Wer jetzt dachte: «Das wars», wurde an der Ferrari Passione in Hockenheim eines Besseren belehrt. In allen Farben waren die Besitzer aus Deutschland, der Schweiz und Europa an die Rennstrecke gekommen, um ein Wochenende lang der Leidenschaft für die legendäre Sportwagenmarke zu frönen und alte Bekannte nach drei Jahren wiederzusehen.