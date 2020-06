Ungeklärte Kollision

Eine Person ist bei Unfall in Pfaffnau leicht verletzt worden

Auf einer Ortsverbindungsstrasse in Pfaffnau hat sich am Montag eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen ereignet. Beim Unfall wurde eine Person leicht verletzt und der Sachschaden beträgt rund 25’000 Franken.

Dieser Unfall ereignete sich auf der Ortsverbindungsstrasse von Richenthal her in Richtung Pfaffnau.

Gegen 16.45 Uhr ist am Montag ein Autofahrer auf der Ortsverbindungsstrasse von Richenthal in Richtung Pfaffnau gefahren. Gleichzeitig fuhr ein Lieferwagen mit einem Anhänger in die entgegengesetzte Richtung. In einer leichten Kurve im Gebiet Eberdingen/Renzlingen kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.