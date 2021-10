Fremde Münzen und Knöpfe im Kässeli : «Eine Schande für eines der reichsten Länder der Welt»

Ein Bäckermeister aus Balsthal SO fand in seinem Kässeli ausländisches Geld, Unterlegscheiben und Schlüssel vor. Das sorgt bei vielen Leserinnen und Lesern für Kopfschütteln.

In einer Bäckerei in Balsthal SO können nach 18.30 Uhr Backwaren im Selbstbedienungsmodell gekauft werden.

Die Bäckerei Fürobe-Brot in Balsthal SO bietet nach 18.30 Uhr Backwaren im Selbstbedienungsmodell an. Die Kundinnen und Kunden bezahlen über ein Kässeli – oder sollten es zumindest: Bei einem kürzlichen Check stellte Besitzer Alex Häner fest, dass sich neben echten Münzen viele weitere «Zahlungsmittel» in der Box ansammeln. Neben etlichen Fremdwährungen auch Schlüssel, Knöpfe oder Sonnenblumenkerne.